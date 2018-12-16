В Татарстане во время пожара спасли двух пенсионеров, эвакуировали 25 человек

СЕГОДНЯ 11:05 2018-12-16T11:05:27+03:00

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Пожар в квартире на втором этаже многоквартирного жилого дома в Чистополе произошел 15 декабря в 12.56. Общая площадь возгорания составила 45 квадратных метров.

К приезду первых пожарных расчетов квартира горела изнутри, в подъезде было сильное задымление. Соседи рассказали огнеборцам, что в горящей квартире находятся два человека.

Пожарным удалось вынести из огня 82-летнюю женщину и 59-летнего мужчину. Она отравилась дымом, у пенсионера термический ожог 2-3 степени, площадью 35%.

- Из здания пожарные эвакуировали 25 человек, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.