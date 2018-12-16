2018-12-16T10:20:11+03:00
Общество

В Казани приняли присягу сотрудники Росгвардии

Церемония прошла в мемориальном парке Победы
Лика ИСАЕВА
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Во время торжественной церемонииВо время торжественной церемонииФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ
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В мемориальном парке Победы в столице Татарстана прошла торжественная церемония принятия присяги сотрудниками вневедомственной охраны ВНГ Татарстана. В мероприятии участвовали представители руководства и Совета ветеранов ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан», родные и близкие принимающих присягу сотрудников.

Во время торжественного приветствия новых сотрудников ведомства, начальник УВО ВНГ Татарстана полковник Роман Гордеев поздравил их с этим памятным событием, отметив, что служба в войсках национальной гвардии начинается с присяги.

- Каждый, кто ее принял, знает, как свято каждое слово, написанное в ней, - заявил Гордеев. - Желаю вам ни на минуту не усомниться в способности выполнять обещанное, всегда верить в собственные силы, оставаться сильным и укреплять силу воли.

В ходе церемонии к присяге были приведены 40 сотрудников, которые дали клятву свято соблюдать законы России, защищать права и свободы граждан, быть честными, бдительными и мужественными.

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