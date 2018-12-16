2018-12-16T09:00:22+03:00
Общество

В Йошкар-Оле приставы по решению суда закрыли кафе "Кебаб Хаус" на 90 суток

Там нарушали санитарно-эпидемиологические требования
Лика ИСАЕВА
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Сотрудники Роспотребнадзора Марий Эл провели проверку деятельности кафе «Кебаб Хаус», расположенном на Ленинском проспекте в Йошкар-Оле. Во время проверки они выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения: там нарушали технологические процесс, переекались сырые и готовые продукты, другие нарушения. Все это могло способствовать возникновению угрозы и распространению инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний - отравлений, людей, представляло непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей.

Рассмотрев это административное дело, Йошкар-Олинский городской суд признал виновным администрацию кафе в совершении административного правонарушения, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности кафе «Кебаб Хаус» сроком на девяносто суток, сообщили в пресс-службе УФССП Татарстана.

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