2018-12-15T16:26:29+03:00
Происшествия

В Чувашии пенсионер зашел в местную администрацию и высказался о ее главе матом

Правда, до этого он принял на грудь, да и штраф теперь заплатить придется
Олег ЛУГОВОЙ
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За это суд приговорил мужчину к штрафу.За это суд приговорил мужчину к штрафу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Дело было еще в сентябре этого года, но дело до суда дошло только недавно. Так, в администрацию сельского поселения Канашского района зашел местный 65-летний житель. Там он, будучи уже пьяным, в присутствии чиновников высказал в адрес главы поселения матом все что думал о нем. Или как гвоорится в официальном сообщении: «высказал в адрес главы поселения, как представителя власти, оскорбительные слова в неприличной форме, унизившие его честь и достоинство».

В итоге этого было достаточно для возбуждения в отношении пенсионера уголовного дела.

Рассмотрев его, суд признал мужчину виновным в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением.

- Вину в совершенном преступлении подсудимый признал и раскаялся в содеянном. Его приговорили к штрафу в размере 10 000 рублей, - сообщают в прокуратуре Чувашии. – Данный приговор пока не вступил в свою законную силу.

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