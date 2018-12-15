2018-12-15T17:00:46+03:00
Общество

В Татарстане капремонт завершили в 831 многоквартирном доме

Это 94% от запланированного на этот год
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: metshin.ruФото: metshin.ru
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О ходе программы капитального ремонта многоквартирных домов на республиканском совещании сообщил зам главы Минстроя Татарстана Алексей Фролов.

Так, по его данным, на сегодня работы закончены в 831 доме из 974. То есть выполнено 94% от намеченного на этот год.

Что же касается капремонта учреждений образования, то в республике он закончен на 41 объекте – 99%. Осталось лишь одно здание в Набережных Челнах.

Более 90% от плана выполнена и программа на 2018 год по модернизации амбулаторно-поликлинических учреждений. По последним данным, работы завершены в 53 татарстанских поликлиниках.

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