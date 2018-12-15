2018-12-15T14:10:52+03:00
Происшествия

Жителя Марий Эл будут судить за то, что скачал и поделился с другими детской порнографией

Видеофайл он получил через Интернет
Олег ЛУГОВОЙ
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В отношении видеофайла в рамках уголовного дела была проведена искусствоведческая экспертиза.В отношении видеофайла в рамках уголовного дела была проведена искусствоведческая экспертиза.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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31-летнего жителя одного из поселков Медведевского района Марий Эл обвиняют в приобретении, хранении в целях распространения, распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина в ходе своего общения в Интернете получил и сохранил на свой компьютер порнографический видеофайл с девочкой, которой не исполнилось и 14 лет. В последующем обвиняемый распространил этот материал и другим интернет-пользователям.

Его деятельность попала в поле зрения сотрудника отдела «К» МВД Марий Эл в июле этого года.

- В отношении видеофайла в рамках уголовного дела была проведена искусствоведческая экспертиза, а также следственный эксперимент, - сообщают в следственном комитете Марий Эл. - Расследование завершено, и все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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