В Татарстане на посевную кампанию 2019 года требуется 25 миллиардов рублей
На республиканском совещании глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов сообщил, что на посевную кампанию 2019 года потребуется 25 миллиардов.
Из них, по словам министра, около 15 миллиардов рублей отводится на кредитные займы.
- В банки первично заявились 36 районов на сумму 4,5 миллиарда рублей, однако по некоторым районам это единичные хозяйства. Еще по семи районам нет ни одной заявки, - отметил Марат Ахметов.
Также он сказал, что до конца следующей недели совместно с банками планируется завершить определение потенциальных заемщиков и оказать хозяйствам помощь в формировании пакета необходимых документов.
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