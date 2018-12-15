В Татарстане на посевную кампанию 2019 года требуется 25 миллиардов рублей

15 Дек. 13:51 2018-12-15T13:51:58+03:00

В банки первично заявились 36 районов на сумму 4,5 миллиарда рублей

Из них около 15 миллиардов отводится на кредитные займы

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На республиканском совещании глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов сообщил, что на посевную кампанию 2019 года потребуется 25 миллиардов.

Из них, по словам министра, около 15 миллиардов рублей отводится на кредитные займы.

- В банки первично заявились 36 районов на сумму 4,5 миллиарда рублей, однако по некоторым районам это единичные хозяйства. Еще по семи районам нет ни одной заявки, - отметил Марат Ахметов.

Также он сказал, что до конца следующей недели совместно с банками планируется завершить определение потенциальных заемщиков и оказать хозяйствам помощь в формировании пакета необходимых документов.

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