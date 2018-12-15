Не по телефону, так через соцсети: татарстанскую пенсионерку заманили бонусами и обобрали

СЕГОДНЯ 12:11 2018-12-15T12:11:12+03:00

При этом пенсионерка успела заблокировать свой счет, чтобы совсем не остаться без денег. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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В полицию Зеленодольска обратилась 59-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что стала жертвой обмана.

По словам женщины, зайдя в очередной раз на свою страницу в соцсети увидела сообщение якобы от банка о новой партнерской программе, за регистрацию в которой можно получить бонус в виде 1 000 рублей.

Пенсионерка перешла по ссылке на сайт. Там ей предложили заполнить анкету и пройти тест. В ходе всего этого женщина вбила в формы свои личные данные, данные банковской карты, а также код пришедши по СМС.

На сайте все указывало, что у пенсионерки все получилось и ей начислены обещанные бонусы. Но зато по телефону к ней пришло очередное СМС, в котором было сказано, что с ее счета снято 40 тысяч рублей. При этом пенсионерка успела позвонить в банк и заблокировать свой счет, чтобы совсем не остаться без денег. Сообщает МВД Татарстана.