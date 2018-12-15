2018-12-15T15:22:36+03:00
Происшествия

В Чувашии в ДТП с четырьмя авто пострадала супружеская пара

Микроавтобус с ними оказался на встречке
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МВД ЧувашииФото: МВД Чувашии
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Накануне вечером около 19.45 в Цивильском районе Чувашии произошла массовая авария.

Так, по предварительным данным, водитель микроавтобуса «Соболь» на 687 километре федеральной трассы М-7 не учел погодные условия и выехал на встречку.

Там машину вынесло на фуру «Мерседес». После этого столкновения микроавтобус задел еще две машины - попутную «Ладу Калину» и тягач «Скания» с полуприцепом. В результате пострадал 48-летний водитель «Соболя», а также его супруга, которая ехала вместе с мужем. Их с различными травмами доставили в ближайшую больницу.

- Водители всех четырех транспортных средств были освидетельствованы, состояния опьянения не установлено. Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщают в МВД Чувашии.

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