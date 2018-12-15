15 Дек. 11:58 2018-12-15T15:22:36+03:00

Микроавтобус с ними оказался на встречке

Изменить размер текста: A A

Накануне вечером около 19.45 в Цивильском районе Чувашии произошла массовая авария.

Так, по предварительным данным, водитель микроавтобуса «Соболь» на 687 километре федеральной трассы М-7 не учел погодные условия и выехал на встречку.

Там машину вынесло на фуру «Мерседес». После этого столкновения микроавтобус задел еще две машины - попутную «Ладу Калину» и тягач «Скания» с полуприцепом. В результате пострадал 48-летний водитель «Соболя», а также его супруга, которая ехала вместе с мужем. Их с различными травмами доставили в ближайшую больницу.

- Водители всех четырех транспортных средств были освидетельствованы, состояния опьянения не установлено. Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщают в МВД Чувашии.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»