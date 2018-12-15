2018-12-15T11:01:57+03:00
Экономика

В Казани за 95,2 миллиона рублей запустят производство имплантат для костей

Сообщается, что только в Поволжье рынок этих медизделеий оценивается в 780 миллионов рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Выпускать медицинские изделия будут из высоколегированной стали и титановых сплавов.Выпускать медицинские изделия будут из высоколегированной стали и титановых сплавов.
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Казанской компании экспертный совет Фонда развития промышленности предоставит заем для создания комплектующих имплантат для костей. Речь идет о металлических винтах, стержнях и пластинах. Также в проект решил вложиться и Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана. Его доля составит 18,1 миллиона рублей. Общая же стоимость этого начинания составила в итоге 95,2 миллиона.

Так, казанская компания будет выпускать медицинские изделия из высоколегированной стали и титановых сплавов. В дальнейшем ожидается, что начнется выпуск уже готовых комплектов имплантатов. По их расчетам, только в Поволжье этот рынок оценивается в 780 миллионов рублей.

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