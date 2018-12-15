2018-12-15T10:46:26+03:00
Общество

В Казань пришло похолодание: город под влиянием антициклона до 22 декабря

Также, по словам профессора КФУ, горожан в ближайшую неделю ожидает повышенное давление
Олег ЛУГОВОЙ
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Зима вошла в свою норму.Зима вошла в свою норму.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В эту субботу, 15 декабря, в Казань пришло похолодание. Днем столбики термометра максимум покажут -10 градусов. По словам профессора КФУ Юрия Переведенцева, это обусловлено антициклоном.

- Его центр находится в северо-западной части России. Столица республики будет находиться под влиянием антициклона вплоть до 22 декабря. По большому счету зима вошла в свою норму, - цитирует слова профессора единый информационно-издательский центр КФУ.

Также, по его словам, в ближайшие 10 дней в Казани атмосферное давление будет выше нормы. Так, в воскресенье, 16 декабря, оно будет достигать значений в 768 мм ртутного столба. Температура днем при этом будет на отметке -6 градусов, ожидается небольшой снег. Давление повысится еще – 769 мм.

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