Из Казани до Актаныша на автобусе: автовокзал «Восточный» возобновил рейсы

СЕГОДНЯ 09:24 2018-12-15T09:24:20+03:00

Из столицы Татарстана они будут отправляться три раза в неделю

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Автовокзал «Восточный» в столице Татарстана возобновил регулярные рейсы до Актаныша. Пассажирам предоставят новые и удобные автобусы. Выезд из Казани будет осуществляется три раза в неделю – понедельник, среда и пятница, в 15.30.

Время в пути составит 6 часов 30 минут. За поездку в один конец предлагают заплатить 849 рублей.

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