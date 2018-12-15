Из Казани до Актаныша на автобусе: автовокзал «Восточный» возобновил рейсы
Из столицы Татарстана они будут отправляться три раза в неделю
Фото: mindortrans.tatarstan.ru
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Автовокзал «Восточный» в столице Татарстана возобновил регулярные рейсы до Актаныша. Пассажирам предоставят новые и удобные автобусы. Выезд из Казани будет осуществляется три раза в неделю – понедельник, среда и пятница, в 15.30.
Время в пути составит 6 часов 30 минут. За поездку в один конец предлагают заплатить 849 рублей.
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