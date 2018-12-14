2018-12-14T19:03:30+03:00
Происшествия

Татарстанца, избившего свою престарелую мать, приговорили к условному сроку

У 87-летней пенсионерки были зафиксированы тяжелые травмы
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Городской суд Лениногроска приговорил 55-летнего местного жителя к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года за то, что он избил собственную мать. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью лицу, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Инцидент произошел 28 мая текущего года. В тот день осужденный находился по пьяни поссорился со своей 87-летней матерью. В ходе конфликта мужчина не сдержался и жестоко избил пенсионерку. К счастью, несмотря на тяжелые травмы, она осталась жива.

- Свою вину подсудимый признал, - сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

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