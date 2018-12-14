В казанском ЖК «Салават купере» заселили дом №5 по улице Наиля Юсупова

14 Дек. 18:43 2018-12-14T18:43:36+03:00

18-этажное здание вместило в себя 340 квартир

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Очередной дом ЖК «Салават купере». Под номером №5 на 18 этажах расположилось 340 квартир. В них уже заезжают работники бюджетных организаций и предприятий.

Это высотка стала десятым по счету домом, который был сдан «Салават купере» с начала 2018 года.

Новоселы получили свои квартиры в чистовой отделке – с межкомнатными и входными дверями, пластиковыми окнами, сантехникой, качественными отделочными материалами, системой пожаротушения и счетчиками.

До наступления Нового года-2019 в жилом комплексе «Салават купере» планируют сдать еще четыре дома.

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