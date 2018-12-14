В Татарстане будут судить мать, которая спаивала свою дочь-подростка
Вечера с мая по июнь 2018 года 36-летняя жительница Чистополя часто проводила в компании своей 16-летней дочери. И все бы ничего, но вместе они распивали алкогольные напитки. Факты такого "воспитания" выявили сотрудники прокуратуры города.
Сейчас надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины. Ее привлекли к ответственности за вовлечение родителем несовершеннолетнего ребенка в систематическое употребление алкоголя.
- Свою вину женщина полностью признала. Уголовное дело направлено в Чистопольский городской суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
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