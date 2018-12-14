2018-12-14T18:15:41+03:00
Происшествия

В Татарстане будут судить мать, которая спаивала свою дочь-подростка

Свою вину 36-летняя жительница Чистополя признала
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Ее привлекли к ответственности за вовлечение родителем несовершеннолетнего ребенка в систематическое употребление алкоголяЕе привлекли к ответственности за вовлечение родителем несовершеннолетнего ребенка в систематическое употребление алкоголяФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Вечера с мая по июнь 2018 года 36-летняя жительница Чистополя часто проводила в компании своей 16-летней дочери. И все бы ничего, но вместе они распивали алкогольные напитки. Факты такого "воспитания" выявили сотрудники прокуратуры города.

Сейчас надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины. Ее привлекли к ответственности за вовлечение родителем несовершеннолетнего ребенка в систематическое употребление алкоголя.

- Свою вину женщина полностью признала. Уголовное дело направлено в Чистопольский городской суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей