14 Дек. 17:41 2018-12-14T22:34:27+03:00

В Казани выбрали самую красивую женщину-инвалида на конкурсе красоты и талантов «Жемчужина Татарстана 2018» [фото]

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В Казани прошел V республиканский конкурс для женщин с ограниченными возможностями здоровья «Жемчужина Татарстана 2018». До его финала дошли 10 участниц со всего Татарстана. Девушки от 18 до 35 лет представили визитные карточки с рассказом о себе и подготовили творческий номер.

Впервые вистории мероприятия прозвучал гимн, авторами которого стали участницы «Жемчужина Татарстана» прошлых лет - Вероника Лазарева и Анастасия Киселева. Ведущими мероприятия выступили Мисс мира-2013 среди девушек на инвалидных колясках Ксения Безуглова и Тимур Акулов.

Участницы от 18 до 35 лет представили визитные карточки с рассказом о себе и подготовили творческий номер.Фото: Александр ЧЕРНОВ

В финале конкурса участницы поучили, например, такие титулы: «Светская Жемчужина» и «Романтическая Жемчужина». Главную же корону конкурса в этом году получила 29-летняя Регина Иванова.

Девушка представляла Сабинский район Татарстана, но проживает в Казани. Она работает руководителем благотворительного фонда, помогает особенным детям мечети Иман Нуры. Регина будет представлять республику на всероссийских конкурсах для людей с ограниченными возможностями