В программу Шаляпинского фестиваля-2019 в Казани войдут 10 опер и 2 гала-концерта

СЕГОДНЯ 17:00 2018-12-14T17:00:05+03:00

Событие пройдет с 1 по 23 февраля

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Итак, в начале следующего года жителей и гостей Казани ждет традиционный музыкальный праздник - XXXVII Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина. Он будет проходить с 1 по 23 февраля.

Известно, что в программу фестиваля в этот раз войдет 10 опер и 2 гала-концерта.

Так, на сцене театра им.М.Джалиля будет представлена премьера оперы Н.Римского-Корсакова «Царская невеста». Это новая постановка режиссера Михаила Панджавидзе откроет фесиваль.

Из шедевров отечественной классики покажут оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», с участием солистов Большого театра России.

Увидят зрители также «Мадам Баттерфляй» и «Турандот» Дж.Пуччини, «Аида», «Набукко» и «Травиата» Дж.Верди.

А завершат Шаляпинский фестиваль-2019 в Казани два гала-концерта с участием приглашенных звезд и солистов театра им.М.Джалиля.

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