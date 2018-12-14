2018-12-14T16:03:15+03:00
Экономика

В Казани председатель совета директоров «Газпрома» и президент Татарстана дали старт строительству цеха по выпуску уникальных крупногабаритных компрессоров

Сборку первых из них планируют начать уже в 2020 году
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
Изменить размер текста:

В эту пятницу во время своей рабочей поездки председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков и президент Татарстана Рустам Манниханов заложили первый камень в строительство казанского комплекса по выпуску уникальных крупногабаритных компрессоров. Им в дальнейшем будут оснащаться строящиеся заводы по сжиженнию природного газа. Сборка первых образцов продукции в Казани запланирована на 2020 год.

- Наша страна занимает лидирующие позиции по поставкам трубопроводного газа. Мы считаем, что Россия должна занять передовые места и по экспорту сжиженного природного газа, - отметил на торжественной церемонии начала строительства Виктор Зубков.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Татарстанца, избившего свою престарелую мать, приговорили к условному сроку
В казанском ЖК «Салават купере» заселили дом №5 по улице Наиля Юсупова
В Татарстане будут судить мать, которая спаивала свою дочь-подростка
В Татарстане 29-летняя сотрудница мечети стала самой красивой девушкой с особенностями
В программу Шаляпинского фестиваля-2019 в Казани войдут 10 опер и 2 гала-концерта
В Набережных Челнах в ДТП с легковушкой и микроавтобусом пострадала 6-летняя девочка
Средняя зарплата в Елабуге составляет 33,4 тысячи рублей
Суд отобрал у дочери экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина элитную квартиру
За последние три года в Татарстане построили 45 мечетей и 39 храмов, а также часовен
"Понятно, что я "валенок", но я попробую": экс-футболист Савин провел первую тренировку в "Ак Барсе" и даже забил гол
В Казань прибыл председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков
Жителя Чувашии, убившего соседа из-за футбола, приговорили к 11 годам колонии
В Казани в своей машине сгорел мужчина
В парке Победы Набережных Челнов продают участок под строительство кафе
В Казани ГИБДД ищет свидетелей наезда на пенсионерку – водитель скрылся
Казанец смог потушить свою машину, но обжег руки и попал в больницу
В 2018 году в Татарстане построили и отремонтировали 420 километров региональных дорог
Казанский «Ак Барс» Усилился лучшим спортсменом Тобольска и бывшим футболистом Евгением Савиным
В Казани горожане перенесли на руках автомобиль, который мешал пожарным
В Татарстане во время пожара погиб мужчина
В Казани женщине-инвалиду отказали в выдаче протеза ноги
В Чувашии легковушка врезалась в отлетевший от уборочной машины скребок