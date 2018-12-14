В Казани председатель совета директоров «Газпрома» и президент Татарстана дали старт строительству цеха по выпуску уникальных крупногабаритных компрессоров

СЕГОДНЯ 16:03 2018-12-14T16:03:15+03:00

Сборку первых из них планируют начать уже в 2020 году

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В эту пятницу во время своей рабочей поездки председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков и президент Татарстана Рустам Манниханов заложили первый камень в строительство казанского комплекса по выпуску уникальных крупногабаритных компрессоров. Им в дальнейшем будут оснащаться строящиеся заводы по сжиженнию природного газа. Сборка первых образцов продукции в Казани запланирована на 2020 год.

- Наша страна занимает лидирующие позиции по поставкам трубопроводного газа. Мы считаем, что Россия должна занять передовые места и по экспорту сжиженного природного газа, - отметил на торжественной церемонии начала строительства Виктор Зубков.

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