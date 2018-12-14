2018-12-14T15:55:10+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах в ДТП с легковушкой и микроавтобусом пострадала 6-летняя девочка

Ребенка с места аварии увезли в больницу
Лика ИСАЕВА
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Фото: ГИБДД ТатарстанаФото: ГИБДД Татарстана
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 декабря в 15.15 на перекрестке улиц Хади Такташ и Сармановский тракт в Набережных Челнах. По предварительным данным, 43-летняя женщина, управлявшая иномаркой "Фольксваген Гольф", попешила выехать на перекресток, едва зажегся "зеленый" сигнал светофора. Но в этот момент водитель микроавтобуса "Форд" завершал маневр, и легковушка должна была уступить ему дорогу.

В результате аварии для разбора происшествия на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и "скорой медицинской помощи".

- В больницу с травмами различной степени тяжести увезли шестилетнюю пассажирку микроавтобуса, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Татарстана.

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