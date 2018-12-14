Средняя зарплата в Елабуге составляет 33,4 тысячи рублей

14 Дек. 15:26 2018-12-14T15:26:09+03:00

Это на 4,5% больше, чем в 2017 году

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Средняя заработная плата одного жителя Елабуги на данный момент составляет 33 446 рублей в месяц. Это на 4,5% больше, чем в 2017 году.

Вместе с этим, администрация татарстанского города считает, что к концу года уровень безработицы будет находиться в пределах 0,92%, а объем валового территориального продукта - на уровне 67 миллиардов рублей.

Начиная со 2019 года, ежегодно в районе планируют вводить в эксплуатацию порядка 50 тысяч квадратных метров жилья, а непосредственно в самой Елабуге - не менее 41 тысячи.

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