За последние три года в Татарстане построили 45 мечетей и 39 храмов, а также часовен
На нем руководитель департамента президента Татарстана по вопросам внутренней политики Александр Терентьев сообщил, что за три последних года в республике было построено 45 мечетей, 39 православных храмов и часовен, а также отреставрированы десятки религиозных объектов. Кроме того, были открыты два духовно-просветительских центра в Альметьевске и Чистополе.
Сейчас в стадии строительства находятся еще 38 мечетей и 48 церквей, реставрируется 65 храмов.
Также, докладывая о настроении татарстанцев по поводу межнациональных отношений, Терентьев сообщил, что за истекший период в республике было проведено 27 комплексных социсследований.
- Около 93% опрошенных не сталкивались за последний год с нарушением прав или ограничением возможностей из-за национальности, - подытожил чиновник.
Так, по его словам, возрастает роль создаваемых в Татарстане домов дружбы - их уже восемь. В планах открыть эти дома в Альметьевске и Агрызе. Ведется проработка вопроса в Бугульме, Елабуге и Кукморе.