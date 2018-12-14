2018-12-14T14:10:54+03:00
Общество

За последние три года в Татарстане построили 45 мечетей и 39 храмов, а также часовен

В Казани прошло заседание совета при президенте республики по межнациональным и межконфессиональным отношениям
Олег ЛУГОВОЙ
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Сейчас в стадии строительства находятся еще 38 мечетей и 48 церквей.Сейчас в стадии строительства находятся еще 38 мечетей и 48 церквей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На нем руководитель департамента президента Татарстана по вопросам внутренней политики Александр Терентьев сообщил, что за три последних года в республике было построено 45 мечетей, 39 православных храмов и часовен, а также отреставрированы десятки религиозных объектов. Кроме того, были открыты два духовно-просветительских центра в Альметьевске и Чистополе.

Сейчас в стадии строительства находятся еще 38 мечетей и 48 церквей, реставрируется 65 храмов.

Также, докладывая о настроении татарстанцев по поводу межнациональных отношений, Терентьев сообщил, что за истекший период в республике было проведено 27 комплексных социсследований.

- Около 93% опрошенных не сталкивались за последний год с нарушением прав или ограничением возможностей из-за национальности, - подытожил чиновник.

Так, по его словам, возрастает роль создаваемых в Татарстане домов дружбы - их уже восемь. В планах открыть эти дома в Альметьевске и Агрызе. Ведется проработка вопроса в Бугульме, Елабуге и Кукморе.

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