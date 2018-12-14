2018-12-14T13:36:01+03:00
Политика

В Казань прибыл председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков

В аэропорту его встречал президент Татарстана Рустам Минниханов
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В эту пятницу, 14 декабря, с рабочей поездкой в Казань прибыл председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. В аэропорту его встречал президент Татарстана Рустам Минниханов.

В рамках своего визита Виктор Зубков проведет выездное совещание Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли» и «Газпром». На нем, в качестве главной темы, будут обсуждаться перспективы развития российских технологий для производств по сжижению природного газа.

Также в планах у гостя значится участие вместе с Рустамом Миннихановым в торжественной церемонии закладки первого камня в строительство нового производства в Казани.

После чего у Зубкова состоится отдельная беседа с главой республики.

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