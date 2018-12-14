Жителя Чувашии, убившего соседа из-за футбола, приговорили к 11 годам колонии

СЕГОДНЯ 13:28 2018-12-14T13:28:22+03:00

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53-летнему жителю Канаша, которого не так давно виновным в убийстве соседа признала коллегия присяжных, огласили приговор.

Так, согласно решению суда, ближайшие 11 лет мужчина должен провести в колонии строгого режима.

Напомним, в ночь на 2 мая этого года он в своей комнате в одном из общежитий Канаша по пьяни поссорился со своим 65-летним соседом. Поводом к конфликту стали разногласия по поводу итогов предстоящего Чемпионата России по футболу. Получив вместо очередного аргумента удар ножом, раненный пенсионер дошел до своей комнаты и скончался.

- Обвинительный приговор постановлен на основании вердикта присяжных, в соответствии с которым мужчина единодушно признан виновным в совершении инкриминированного ему деяния, - сообщают в следственном комитете Чувашии.