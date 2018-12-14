2018-12-14T13:28:22+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии, убившего соседа из-за футбола, приговорили к 11 годам колонии

Виновным его признала коллегия присяжных
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
Изменить размер текста:

53-летнему жителю Канаша, которого не так давно виновным в убийстве соседа признала коллегия присяжных, огласили приговор.

Так, согласно решению суда, ближайшие 11 лет мужчина должен провести в колонии строгого режима.

Напомним, в ночь на 2 мая этого года он в своей комнате в одном из общежитий Канаша по пьяни поссорился со своим 65-летним соседом. Поводом к конфликту стали разногласия по поводу итогов предстоящего Чемпионата России по футболу. Получив вместо очередного аргумента удар ножом, раненный пенсионер дошел до своей комнаты и скончался.

- Обвинительный приговор постановлен на основании вердикта присяжных, в соответствии с которым мужчина единодушно признан виновным в совершении инкриминированного ему деяния, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За последние три года в Татарстане построили 45 мечетей и 39 храмов, а также часовен
"Понятно, что я "валенок", но я попробую": экс-футболист Савин провел первую тренировку в "Ак Барсе" и даже забил гол
В Казань прибыл председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков
В Казани в своей машине сгорел мужчина
В парке Победы Набережных Челнов продают участок под строительство кафе
В Казани ГИБДД ищет свидетелей наезда на пенсионерку – водитель скрылся
Казанец смог потушить свою машину, но обжег руки и попал в больницу
В 2018 году в Татарстане построили и отремонтировали 420 километров региональных дорог
Казанский «Ак Барс» Усилился лучшим спортсменом Тобольска и бывшим футболистом Евгением Савиным
В Казани горожане перенесли на руках автомобиль, который мешал пожарным
В Татарстане во время пожара погиб мужчина
В Казани женщине-инвалиду отказали в выдаче протеза ноги
В Чувашии легковушка врезалась в отлетевший от уборочной машины скребок