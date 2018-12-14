В Казани в своей машине сгорел мужчина
Трагедия произошла ночью 13 декабря во дворе жилого дома №42 на проспекте Победы в Приволжском районе Казани. Загорелся легковой автомобиль "Лада Приора". Пожарных вызвали очевидцы.
Огнеборцы поспешили на место ЧП, но автомобиль был уничтожен огнем полностью.
В сгоревшем салоне обнаружили тело погибшего мужчины. Его останки опознали, им оказался 33-летний хозяин автомобиля.
- По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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