2018-12-14T12:59:55+03:00
Происшествия

В Казани в своей машине сгорел мужчина

По данному факту проводится доследственная проверка
Ирина ЛЕСКОВА
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Автомобиль был уничтожен огнем полностью.Автомобиль был уничтожен огнем полностью.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Трагедия произошла ночью 13 декабря во дворе жилого дома №42 на проспекте Победы в Приволжском районе Казани. Загорелся легковой автомобиль "Лада Приора". Пожарных вызвали очевидцы.

Огнеборцы поспешили на место ЧП, но автомобиль был уничтожен огнем полностью.

В сгоревшем салоне обнаружили тело погибшего мужчины. Его останки опознали, им оказался 33-летний хозяин автомобиля.

- По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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