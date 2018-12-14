В Казани ГИБДД ищет свидетелей наезда на пенсионерку – водитель скрылся
Данное дорожно-транспортное происшествие произошло еще 29 ноября на улице Академика Павлова.
Тогда около 16.11 около дома №10 по нерегулируемому пешеходному переходу проезжую часть пересекала 61-летняя женщина. Ее сбили прямо на «зебре». Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована с места аварии. Но как стало известно, не так давно, несмотря на все усилия врачей, женщина от полученных травм скончалась в больнице.
В свою очередь водителя сбившего пенсионерку на «зебре» найти пока не удалось, он или она скрылся с места происшествия. Известно, что это был автомобиль ВАЗ-2112.
- Очевидцев данного происшествия просьба откликнуться по телефону: 8 (843) 5-333-861, - сообщают в ГИБДД Казани.
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