2018-12-14T12:15:59+03:00
Происшествия

В Казани ГИБДД ищет свидетелей наезда на пенсионерку – водитель скрылся

Спустя некоторое время женщина скончалась в больнице
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Женщину с места ДТП в больницу увезла "скорая".Женщину с места ДТП в больницу увезла "скорая".Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Данное дорожно-транспортное происшествие произошло еще 29 ноября на улице Академика Павлова.

Тогда около 16.11 около дома №10 по нерегулируемому пешеходному переходу проезжую часть пересекала 61-летняя женщина. Ее сбили прямо на «зебре». Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована с места аварии. Но как стало известно, не так давно, несмотря на все усилия врачей, женщина от полученных травм скончалась в больнице.

В свою очередь водителя сбившего пенсионерку на «зебре» найти пока не удалось, он или она скрылся с места происшествия. Известно, что это был автомобиль ВАЗ-2112.

- Очевидцев данного происшествия просьба откликнуться по телефону: 8 (843) 5-333-861, - сообщают в ГИБДД Казани.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За последние три года в Татарстане построили 45 мечетей и 39 храмов, а также часовен
"Понятно, что я "валенок", но я попробую": экс-футболист Савин провел первую тренировку в "Ак Барсе" и даже забил гол
В Казань прибыл председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков
Жителя Чувашии, убившего соседа из-за футбола, приговорили к 11 годам колонии
В Казани в своей машине сгорел мужчина
В парке Победы Набережных Челнов продают участок под строительство кафе
Казанец смог потушить свою машину, но обжег руки и попал в больницу
В 2018 году в Татарстане построили и отремонтировали 420 километров региональных дорог
Казанский «Ак Барс» Усилился лучшим спортсменом Тобольска и бывшим футболистом Евгением Савиным
В Казани горожане перенесли на руках автомобиль, который мешал пожарным
В Татарстане во время пожара погиб мужчина
В Казани женщине-инвалиду отказали в выдаче протеза ноги
В Чувашии легковушка врезалась в отлетевший от уборочной машины скребок