2018-12-14T12:15:59+03:00
Происшествия

В Казани ГИБДД ищет свидетелей наезда на пенсионерку – водитель скрылся

Спустя некоторое время женщина скончалась в больнице
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Женщину с места ДТП в больницу увезла "скорая".Женщину с места ДТП в больницу увезла "скорая".Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Данное дорожно-транспортное происшествие произошло еще 29 ноября на улице Академика Павлова.

Тогда около 16.11 около дома №10 по нерегулируемому пешеходному переходу проезжую часть пересекала 61-летняя женщина. Ее сбили прямо на «зебре». Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована с места аварии. Но как стало известно, не так давно, несмотря на все усилия врачей, женщина от полученных травм скончалась в больнице.

В свою очередь водителя сбившего пенсионерку на «зебре» найти пока не удалось, он или она скрылся с места происшествия. Известно, что это был автомобиль ВАЗ-2112.

- Очевидцев данного происшествия просьба откликнуться по телефону: 8 (843) 5-333-861, - сообщают в ГИБДД Казани.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани стартует операция «Ель»
СМИ: Сотрудницу казанского вуза подозревают в хищении 15 миллионов рублей под видом разработки парашютной системы безопасности
Бюджет Татарстана на 2018 года увеличен почти на 26 миллиардов рублей
В Татарстане автомобиль загорелся вместе с водителем
В Татарстане прогнозируют снег, туман и до 25 градусов мороза
В Набережных Челнах из-за пожара в торговом центре эвакуировали 400 человек
Глава ГИБДД по Татарстану поддержал идею Рустама Минниханова об отмене скидок на штрафы за наруШение ПДД
В Марий Эл во время возведения сруба мужчину насмерть придавило бревном
Депутаты отказались смягчать условия платной парковки в Казани
Депутаты Татарстана "прогуливают" сессии Госсовета и не хотят выступать на заседаниях
Во время открытия главной елки в Казани пройдет музыкальный баттл Деда Мороза и Снегурочки
Стадион "Строитель" в Набережных Челнах отремонтируют за 38 миллионов рублей