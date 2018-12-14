В парке Победы Набережных Челнов продают участок под строительство кафе
В парке Победы Набережных Челнов продают земельный участок площадью 40 соток за 40 миллионов рублей. Продают его, правда, не без конкретной цели. Покупатель должен будет построить на зеленой территории рядом с шашечно-шахматным клубом кафе.
Соответсвующее объявление появилось на одном из сайтов в сети Интернет. Владелец участка уверяет, что парк, находясь в центре города, является лучшим из возможных мест для такой постройки. К своему предложению он прикрепляет и документ, согласно которому, по постановлению исполкома города от февраля 2017 года, на этом участке должно располагаться заведение общественного питания.
Теперь остается только гадать, когда же найдется покупатель и начнется строительство.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»