2018-12-14T11:39:59+03:00
Авто

В 2018 году в Татарстане построили и отремонтировали 420 километров региональных дорог

На это было потрачено 27,4 миллиарда рублей
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Также вместе с этим было реконструировано 19 мостов и 380 километров на 700 улицах.Также вместе с этим было реконструировано 19 мостов и 380 километров на 700 улицах.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

На заседании рабочей группы Госсовета России по дорожному хозяйству президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в 2018 году в республике было построено и отремонтировано 420 километров дорог регионального значения и 19 мостов. Также реконструкции подвергли 380 километров на 700 улицах. На эту было потрачено 27,4 млрд рублей. Из которых 25,1 млрд выделил именно местный бюджет, вложения федеральной казны оказались равны 2,3 млрд рублей.

Говоря о планах, президент республики заявил, что сейчас завершить строительство участка Большого казанского кольца.

- Мы докладывали по данной теме Министру транспорта России. Это стратегически важный проект для нашей столицы. Просим федеральный центр оказать содействие, - отметил Рустам Минниханов.

Также он подчеркнул, что надо продолжать снимать существующие инфраструктурные ограничения. Речь, в частности, идет о строительстве дороги трассы М-7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов, а также скоростной магистрали Москва-Казань и развязок.

Еще больше материалов по теме: «Ремонт дорог в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За последние три года в Татарстане построили 45 мечетей и 39 храмов, а также часовен
"Понятно, что я "валенок", но я попробую": экс-футболист Савин провел первую тренировку в "Ак Барсе" и даже забил гол
В Казань прибыл председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков
Жителя Чувашии, убившего соседа из-за футбола, приговорили к 11 годам колонии
В Казани в своей машине сгорел мужчина
В парке Победы Набережных Челнов продают участок под строительство кафе
В Казани ГИБДД ищет свидетелей наезда на пенсионерку – водитель скрылся
Казанец смог потушить свою машину, но обжег руки и попал в больницу
Казанский «Ак Барс» Усилился лучшим спортсменом Тобольска и бывшим футболистом Евгением Савиным
В Казани горожане перенесли на руках автомобиль, который мешал пожарным
В Татарстане во время пожара погиб мужчина
В Казани женщине-инвалиду отказали в выдаче протеза ноги
В Чувашии легковушка врезалась в отлетевший от уборочной машины скребок