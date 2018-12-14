2018-12-14T11:39:59+03:00
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В 2018 году в Татарстане построили и отремонтировали 420 километров региональных дорог

На это было потрачено 27,4 миллиарда рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Также вместе с этим было реконструировано 19 мостов и 380 километров на 700 улицах.Также вместе с этим было реконструировано 19 мостов и 380 километров на 700 улицах.Фото: Евгения ГУСЕВА
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На заседании рабочей группы Госсовета России по дорожному хозяйству президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в 2018 году в республике было построено и отремонтировано 420 километров дорог регионального значения и 19 мостов. Также реконструкции подвергли 380 километров на 700 улицах. На эту было потрачено 27,4 млрд рублей. Из которых 25,1 млрд выделил именно местный бюджет, вложения федеральной казны оказались равны 2,3 млрд рублей.

Говоря о планах, президент республики заявил, что сейчас завершить строительство участка Большого казанского кольца.

- Мы докладывали по данной теме Министру транспорта России. Это стратегически важный проект для нашей столицы. Просим федеральный центр оказать содействие, - отметил Рустам Минниханов.

Также он подчеркнул, что надо продолжать снимать существующие инфраструктурные ограничения. Речь, в частности, идет о строительстве дороги трассы М-7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов, а также скоростной магистрали Москва-Казань и развязок.

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