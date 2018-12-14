Казанец смог потушить свою машину, но обжег руки и попал в больницу

14 Дек. 11:52 2018-12-14T11:54:08+03:00

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Чешская легковушка "Шкода Октавия" загорелась 13 декабря в 20.23 возле дома №47 на улице Дубравная в Приволжском районе республики.

Но еще до приезда пожарных автомобиль самостоятельно потушил его 35-летний хозяин. Загорелась электрика иномарки. Во время спасения машины от огня мужчина получил ожоги рук. Его в итоге увезли в ожоговое отделение РКБ.

- По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства, - сообщили в МЧС Татарстана. - Общая площадь возгорания составила один квадратный метр.