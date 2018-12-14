2018-12-14T11:00:03+03:00
Происшествия

В Казани горожане перенесли на руках автомобиль, который мешал пожарным

Последние из-за этого не могли подъехать к дому для тушения огня
Лика ИСАЕВА
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Автомобиль переносили на рукахАвтомобиль переносили на рукахФото: соцсети
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В одной из квартир на седьмом этаже многоэтажного жилого дома в ЖК "Соловьинная роща" в столице Татарстана произошло возгорание. Вызвали пожарных, но спецмашины не могли подъехать к подъезду - мешали припаркованные автомобили.

Жители дома, увидев это, пришли на помощь пожарным - они на руках перенесли мешавший проезду автомобиль.

Сотрудники МЧС направили в ГИБДД Казани информацию о неправильно припаркованном машине.

Напомним, что ширина проездов в жилых кварталах города для спецтехники МЧС завсит от высоты здания.

- Если здание не выше 13 метров, то проезд должен составлять 3, 5 метра, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Если здание до 46 метров высотой, то пожарной машине потребуется 4, 2 метра для проезда. Если выше 46 метров, то ширина проезда должна составлять не менее шести метров.

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