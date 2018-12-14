2018-12-14T10:24:13+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара погиб мужчина

Трагедия произошла в Менделеевске
Лика ИСАЕВА
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Дом выгорел полностью, погиб хозяин.Дом выгорел полностью, погиб хозяин.
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Пожар в частном доме на улице Пролетарской в Менделеевске произошел 13 декбря в 21.15. Пожарных вызвали соседи, увидев клубы дыма и огонь над деревянным домом.

К приезду огнеборцев дом горел полностью изнутри, языки пламени уже охватили крышу. Огнеборцам рассказали, что в доме может находиться хозяин.

С огнем удалось справиться, но дом сгорел полностью. Во время разбора завалов на полу в комнате обнаружили тело 51-летнего мужчины.

- Общая площадь пожара 54 квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей и дымоходов.

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