2018-12-14T09:17:49+03:00
Происшествия

В Чувашии легковушка врезалась в отлетевший от уборочной машины скребок

По предварительным данным, пострадал водитель [видео]
Лика ИСАЕВА
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Во время движения у КАМАЗа отвалился скребокВо время движения у КАМАЗа отвалился скребокФото: Из материалов пресс-службы
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Авария с легковушкой в Ядринском районе произошла еще 11 декабря, но только сейчас свидетели этого ДТП выложили в интернет видеозапись, которую посмотрели более тысячи человек.

По одной из магистралей Ядринского района следовала снегоуборочная техника - КАМАЗ с прикрепленым снегоуборочным отвалом, который в виде скребка собирал сне с проезжей части и отбрасывал его на обочину. Вдруг скребок отвалился, и по инерции отделел в сторону встречки. Водитель легковушки, следовавшей по этой полосе, не успел остановиться и врезался в скребок.

По предварительным данным, водитель легковушки получил травмы во время аварии.

Последствия аварии запечатлела камера проезжающего мимо втомобиля. Видео комментирует ребенок - девочка примерно 7-8 лет. Она сообщает так же о том, что сама находится в салоне автомобиля родителей непристегнутая ремнями безопасности. Комментаторы не заставили себя ждать - они рекомендовали отцу обратить внимание на безопасность дочери.

В Чувашии легковушка врезалась в отлетевший от уборочной машины скребок.

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