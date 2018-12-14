2018-12-14T08:36:31+03:00
Происшествия

В Татарстане родственник привез на свидание с зеком наркотики в носке

Решается вопрос о возбуждение уголовного дела
Лика ИСАЕВА
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Наркотики нашли в носке мужчиныНаркотики нашли в носке мужчиныФото: Из материалов пресс-службы
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Интересную находку сделали сотрудники УФСИН Татарстана во время личного досмотра 22-летнего жителя Высокогорского района. Мужчина прибыл на длительне свидание к осужденному родственнику в ИК-3 в Пестречинский район республики в село Пановка. Но во время прохождения контроля на него обратил внимание служебный пес.

Молодому человеку предложили выдать запрещенные вещи, которые могли быть при нем, но он заявил, что ничего нет. Вот только нос ищейки словно приклеился к ногам визитера. Во время тщательного личного досмотра в носке посетителя нашли конусообразный предмет, выполненный из резины. В нем находился сверток цилиндрической формы с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является 16,4 граммами марихуаны.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УФСИН Татарстана.

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