2018-12-13T18:03:27+03:00
Происшествия

Татарстанец выложил за сигареты 245 тысяч рублей и даже не покурил

Крупная покупка через Интернет оказалась обманом
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: shutterstock.comФото: shutterstock.com
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В полицию города Лениногорск пришел 44-летний местный житель. Он рассказал, что стал жертвой обмана. Так, по словам мужчины, 10 декабря в Интернете он увидел объявление о продаже сигарет. На них он решил потратить 245 тысяч рублей. Договорился с продавцом о цене партии и сроках ее поставки. После чего татарстанец перечислил указанную сумму. Вот только эти сигареты мужчина не то, чтобы не покурил, но даже не увидел. Ожидаемая посылка с табачными изделиями так и не пришла.

- По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Установлено, что номер телефона афериста зарегистрирован в Москве, - сообщают в МВД Татарстана.

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