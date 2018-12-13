Татарстанец выложил за сигареты 245 тысяч рублей и даже не покурил
В полицию города Лениногорск пришел 44-летний местный житель. Он рассказал, что стал жертвой обмана. Так, по словам мужчины, 10 декабря в Интернете он увидел объявление о продаже сигарет. На них он решил потратить 245 тысяч рублей. Договорился с продавцом о цене партии и сроках ее поставки. После чего татарстанец перечислил указанную сумму. Вот только эти сигареты мужчина не то, чтобы не покурил, но даже не увидел. Ожидаемая посылка с табачными изделиями так и не пришла.
- По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Установлено, что номер телефона афериста зарегистрирован в Москве, - сообщают в МВД Татарстана.
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