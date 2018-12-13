Татарстанец выложил за сигареты 245 тысяч рублей и даже не покурил

13 Дек. 18:03 2018-12-13T18:03:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию города Лениногорск пришел 44-летний местный житель. Он рассказал, что стал жертвой обмана. Так, по словам мужчины, 10 декабря в Интернете он увидел объявление о продаже сигарет. На них он решил потратить 245 тысяч рублей. Договорился с продавцом о цене партии и сроках ее поставки. После чего татарстанец перечислил указанную сумму. Вот только эти сигареты мужчина не то, чтобы не покурил, но даже не увидел. Ожидаемая посылка с табачными изделиями так и не пришла.

- По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Установлено, что номер телефона афериста зарегистрирован в Москве, - сообщают в МВД Татарстана.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»