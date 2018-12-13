2018-12-13T18:40:47+03:00
Происшествия

В Татарстане бизнесмена оштрафовали за падение детей с надувной горки

Несмотря на то, что он выплатил родителям компенсацию и добился примирения, суд не стал прекращать уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Суд оштрафовал предпринимателя.Суд оштрафовал предпринимателя.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

31-летнего предпринимателя признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.

Так, 29 августа этого года на стадионе в городе Арск двое мальчиков в возрасте 7 и 8 лет упали на землю с шестиметровой надувной горки и пострадали.

Как потом выяснилось причиной этого происшествия стал перебой электроэнергии. Из-за чего присоединенные к вентилятору рукава, предназначенные для выпускания воздуха, в положение «закрыто» не сработали. В результате горка накренилась.

- В нарушение требований безопасности оборудование не прошло техобслуживание, а к его монтажу были допущены лица, не прошедшие соответствующую подготовку. Свою вину предприниматель полностью признал и возместил причиненный преступлением вред здоровью детей, выплатив материальную компенсацию, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

В связи с последним родители потерпевших попросили прекратить данное уголовное дело. Однако суд не пошел на это и приговорил предпринимателя к штрафу в 50 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей