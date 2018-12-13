2018-12-13T18:40:47+03:00
Происшествия

В Татарстане бизнесмена оштрафовали за падение детей с надувной горки

Несмотря на то, что он выплатил родителям компенсацию и добился примирения, суд не стал прекращать уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙ
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Суд оштрафовал предпринимателя.Суд оштрафовал предпринимателя.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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31-летнего предпринимателя признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.

Так, 29 августа этого года на стадионе в городе Арск двое мальчиков в возрасте 7 и 8 лет упали на землю с шестиметровой надувной горки и пострадали.

Как потом выяснилось причиной этого происшествия стал перебой электроэнергии. Из-за чего присоединенные к вентилятору рукава, предназначенные для выпускания воздуха, в положение «закрыто» не сработали. В результате горка накренилась.

- В нарушение требований безопасности оборудование не прошло техобслуживание, а к его монтажу были допущены лица, не прошедшие соответствующую подготовку. Свою вину предприниматель полностью признал и возместил причиненный преступлением вред здоровью детей, выплатив материальную компенсацию, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

В связи с последним родители потерпевших попросили прекратить данное уголовное дело. Однако суд не пошел на это и приговорил предпринимателя к штрафу в 50 тысяч рублей.

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