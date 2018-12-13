В Казани в отреставрированном за 72 миллиона рублей здании откроется центр творчества кряшен

СЕГОДНЯ 17:46 2018-12-13T17:46:30+03:00

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В Казани появится центр творчества кряшен (группы татар, которая исповедует православие – Ред.). Помещение для него не только выбрано, но уже и отреставрировано за 72,8 миллиона рублей. Это историческое здание 1867 года постройки в Старо-Татарской слободе на улице Худякова.

Известно, что площадь будущего центра составит почти 1,1 тысячи квадратных метров. Здание имеет два этажа и подвал, в котором после ремонта расположилась буфет, гардероб и мастерская.

Как выяснилось, решение открыть в здании центр творчества кряшен не было спонтанным. Так, оно находилось в долгосрочной аренде Общественной организации кряшен Татарстана с 2008 года. Именно они подготовили проект реконструкции аварийного дома и провели его капитальный ремонт.

В будущем центре творчества кряшен около 25 помещений. Среди них конференц-зал, информационно-издательский комплекс, кабинеты для администрации и организаций, музей. библиотека, залы хореографии и звукозаписи, класс воскресной школы и пошивочная мастерская.