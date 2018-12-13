На национальную политику Татарстана ежегодно тратится более 300 миллионов рублей

13 Дек. 17:22 2018-12-13T17:22:34+03:00

Не исключено, что именно благодаря этому более 80% жителей республики положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений

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Уже в пятницу, 14 декабря, в Казани состоится заседание совета при президенте Татарстана по межнациональным и межконфессиональным отношениям. А 13 декабря, в преддверии этого официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова рассказала о том, сколько стоит республике держать национальную политику на достойном уровне.

Так, по ее словам, ежегодно на эти цели из бюджета Татарстана выделяется более 300 миллионов рублей. Благодаря этому за три последних года численность национально-культурных организаций, входящих Ассамблею народов республики выросла в три раза.

Помимо этого, Галимова отметила, что более 80% татарстанцев положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в республике. А 92% местных жителей и вовсе никогда не сталкивались с дискриминацией по национальному, языковому или религиозному признакам.

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