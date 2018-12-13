2018-12-13T17:22:34+03:00
Общество

На национальную политику Татарстана ежегодно тратится более 300 миллионов рублей

Не исключено, что именно благодаря этому более 80% жителей республики положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Более 80% татарстанцев положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в республикеБолее 80% татарстанцев положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в республикеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Уже в пятницу, 14 декабря, в Казани состоится заседание совета при президенте Татарстана по межнациональным и межконфессиональным отношениям. А 13 декабря, в преддверии этого официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова рассказала о том, сколько стоит республике держать национальную политику на достойном уровне.

Так, по ее словам, ежегодно на эти цели из бюджета Татарстана выделяется более 300 миллионов рублей. Благодаря этому за три последних года численность национально-культурных организаций, входящих Ассамблею народов республики выросла в три раза.

Помимо этого, Галимова отметила, что более 80% татарстанцев положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в республике. А 92% местных жителей и вовсе никогда не сталкивались с дискриминацией по национальному, языковому или религиозному признакам.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии прокуратура Новочебоксарска требует от властей города отремонтировать участок улицы Промышленной
В Татарстане появится ледовый городок в цирковой тематике
В Татарстане бизнесмена оштрафовали за падение детей с надувной горки
Ричард, Дарьяна и Властелина: как еще казанцы называли своих детей
Татарстанец выложил за сигареты 245 тысяч рублей и даже не покурил
В Казани в отреставрированном за 72 миллиона рублей здании откроется центр творчества кряшен
Сеть Wi-Fi «Ростелекома» для бизнеса насчитывает уже 26 тысяч точек доступа
Заслуженный артист Татарстана и имам: в Казани выяснили, кто получил дипломы о высшем образовании за взятки
Первую новогоднюю елку в Набережных Челнах откроют 14 декабря
В Чувашии татарстанца будут судить за избиение полицейского деревянной битой
15 декабря в Казани проведут митинг приуроченный двухлетию со дня краха Татфондбанка
В Казани с помощью отвертки и переодевания мужчина выкрал телефонов почти на 400 тысяч рублей
Бюджет Казани на 2018 год утвердили с дефицитом почти в 1,5 миллиарда рублей
15 декабря в Татарстане откроют ледовый дворец и открытый каток
Житель Чувашии вместо двигателя для иномарки купил два мешка кирпичей
Казанский Кремль о строительстве ВСМ: в правительстве Татарстана следят за появлением инвесторов
14 декабря три района Казани останутся без света