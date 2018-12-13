Сеть Wi-Fi «Ростелекома» для бизнеса насчитывает уже 26 тысяч точек доступа

СЕГОДНЯ 17:01 2018-12-13T17:01:36+03:00

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«Ростелеком», ведущий провайдер цифровых услуг для населения, бизнеса и государства, сообщает о том, что менее чем за два года число точек доступа в сети Wi-Fi для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей достигло 26 тысяч.

Сеть позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставлять беспроводной доступ в интернет внутренним пользователям по технологии Wi-Fi с соблюдением всех требований российского законодательства. Услуга предоставляется под ключ: вместе с оборудованием и системой идентификации. Она доступна на всей территории страны.

«Ростелеком» имеет богатый опыт развертывания больших распределенных сетей Wi-Fi. Масштабная проверка технических возможностей компании состоялась во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, который проходил в России этим летом. Во время чемпионата услугами бесплатного доступа в интернет по сети Wi-Fi «Ростелекома» воспользовалось более 144 тысяч человек на стадионах и более 43 тысяч человек в фан-зонах разных городов России. Пользователи из 137 стран мира успешно прошли авторизацию, за время чемпионата не было зарегистрировано ни одного сбоя. Суммарное потребление трафика составило 65 ТБайт.

- Сеть «Ростелекома» для предпринимателей стала одной из крупнейших на российском рынке, - сказал директор офиса перспективных продуктов для корпоративного и государственного сегментов «Ростелекома» Александр Обухов. - Мы предлагаем клиентам лучшее обслуживание по оптимальным ценам и выстраиваем с ними максимально доверительные отношения. Услуга предоставления доступа может быть дополнена целым комплексом интегрированных решений по сервисной модели, включая проводной доступ в интернет, цифровое телевидение, услуги мобильной связи и виртуальных частных сетей.

«Ростелеком» планирует в дальнейшем развивать направление по предоставлению услуг Wi-Fi во всем его многообразии: и как услугу для предпринимателей, и как публичный сервис.

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 10,1 млн пользователей, из которых свыше 5,1 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.