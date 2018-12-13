Заслуженный артист Татарстана и имам: в Казани выяснили, кто получил дипломы о высшем образовании за взятки

СЕГОДНЯ 16:44 2018-12-13T16:44:31+03:00

Причастность к совершению преступлений в полном объеме признали 7 человек. Фото: Анастасия Осипова

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В Казани продолжается расследование уголовного дела о взятке, фигурантами которого стали две сотрудницы татарстанских вузов. Их, после передачи 800 тысяч рублей за продажу двух дипломов, задержали. Женщины во всем сознались.

При этом следователи выяснили, что это не единственный преступный эпизод фигурантов. Так, сотрудницы вузов в 2017-2018 годах получили от 7 человек 690 тысяч рублей за продажу дипломов Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева–КАИ и дипломов о прохождении курсов повышения квалификации Татарского института переподготовки кадров агробизнеса. При этом получить документы успели только три человека.

В отношении всех семерых граждан возбуждены уголовные дела по фактам дачи взятки, либо покушений на ее дачу.

- Причастность к совершению преступлений они признали в полном объеме, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Как сообщают местные СМИ, среди покупателей дипломов оказались один из заслуженных артистов республики и казанский имам.