2018-12-13T19:36:42+03:00
Звезды

15 декабря в Казанской ратуше стартует фестиваль джаза «Hоtel de ville»

Его четвертый сезон традиционно соберет популярных музыкантов со всего мира
Александр ЧЕРНОВ
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Фото: Предоставлено пресс-службойФото: Предоставлено пресс-службой
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15 декабря в Казанской ратуше стартует четвертый сезон джазового фестиваля «Hоtel de ville». Его откроет трио Евгения Борца, в составе которого играют известные отечественные джазовые музыканты – пианист Евгений Борец, контрабасист Сергей Хутас и гитарист Давид Ткебучава.

На время открытия IV сезона фестиваля будет представлена эксклюзивная программа «White Christmas», куда вошли авторские композиции, подготовленные к записи студийного альбома.

Также в программу будут включены авторские интерпретации известных джазовых стандартов и темы из популярных американских рождественских кинофильмов.

Ведущая вечера - певица Ольга Скепнер.

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