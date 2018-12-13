15 декабря в Казанской ратуше стартует фестиваль джаза «Hоtel de ville»
15 декабря в Казанской ратуше стартует четвертый сезон джазового фестиваля «Hоtel de ville». Его откроет трио Евгения Борца, в составе которого играют известные отечественные джазовые музыканты – пианист Евгений Борец, контрабасист Сергей Хутас и гитарист Давид Ткебучава.
На время открытия IV сезона фестиваля будет представлена эксклюзивная программа «White Christmas», куда вошли авторские композиции, подготовленные к записи студийного альбома.
Также в программу будут включены авторские интерпретации известных джазовых стандартов и темы из популярных американских рождественских кинофильмов.
Ведущая вечера - певица Ольга Скепнер.
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