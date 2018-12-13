2018-12-13T19:36:42+03:00
Звезды

15 декабря в Казанской ратуше стартует фестиваль джаза «Hоtel de ville»

Его четвертый сезон традиционно соберет популярных музыкантов со всего мира
Александр ЧЕРНОВ
Поделиться:
Фото: Предоставлено пресс-службойФото: Предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

15 декабря в Казанской ратуше стартует четвертый сезон джазового фестиваля «Hоtel de ville». Его откроет трио Евгения Борца, в составе которого играют известные отечественные джазовые музыканты – пианист Евгений Борец, контрабасист Сергей Хутас и гитарист Давид Ткебучава.

На время открытия IV сезона фестиваля будет представлена эксклюзивная программа «White Christmas», куда вошли авторские композиции, подготовленные к записи студийного альбома.

Также в программу будут включены авторские интерпретации известных джазовых стандартов и темы из популярных американских рождественских кинофильмов.

Ведущая вечера - певица Ольга Скепнер.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии прокуратура Новочебоксарска требует от властей города отремонтировать участок улицы Промышленной
В Татарстане появится ледовый городок в цирковой тематике
В Татарстане бизнесмена оштрафовали за падение детей с надувной горки
Ричард, Дарьяна и Властелина: как еще казанцы называли своих детей
Татарстанец выложил за сигареты 245 тысяч рублей и даже не покурил
В Казани в отреставрированном за 72 миллиона рублей здании откроется центр творчества кряшен
На национальную политику Татарстана ежегодно тратится более 300 миллионов рублей
Сеть Wi-Fi «Ростелекома» для бизнеса насчитывает уже 26 тысяч точек доступа
Заслуженный артист Татарстана и имам: в Казани выяснили, кто получил дипломы о высшем образовании за взятки
Первую новогоднюю елку в Набережных Челнах откроют 14 декабря
В Чувашии татарстанца будут судить за избиение полицейского деревянной битой
15 декабря в Казани проведут митинг приуроченный двухлетию со дня краха Татфондбанка
В Казани с помощью отвертки и переодевания мужчина выкрал телефонов почти на 400 тысяч рублей
Бюджет Казани на 2018 год утвердили с дефицитом почти в 1,5 миллиарда рублей
15 декабря в Татарстане откроют ледовый дворец и открытый каток
Житель Чувашии вместо двигателя для иномарки купил два мешка кирпичей
Казанский Кремль о строительстве ВСМ: в правительстве Татарстана следят за появлением инвесторов
14 декабря три района Казани останутся без света