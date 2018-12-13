2018-12-13T19:24:43+03:00
Общество

В Чувашии прокуратура Новочебоксарска требует от властей города отремонтировать участок улицы Промышленной

Сейчас на дороге выбоины, просадки, выкрашенные битумы и разрушенные кромки
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Прокуратура Новочебоксарска выяснила, что администрацией города не соблюдаются требования законодательства о безопасности дорожного движения, об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности. В частности, надзорное ведомство не устроило состояние участка на улице Промышленной.

Речь идет о выбоинах, просадках, выкрашенных битумах и разрушенной кромке по всей ширине дороги от дома № 53А до дома №49.

- В этой связи, прокуратурой города в суд подано исковое заявление об обязании администрации города Новочебоксарска выполнить ремонт указанной автомобильной дороги, - сообщает пресс-служба ведомства.

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