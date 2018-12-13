В Чувашии татарстанца будут судить за избиение полицейского деревянной битой

СЕГОДНЯ 16:05 2018-12-13T16:05:38+03:00

Изменить размер текста: A A

25-летнего жителя Татарстана из Дрожжановского района обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 19 октября этого года в селе Шемурша Шемуршинского района Чувашии полицейские заметили пьяного молодого человека, который колотил деревянной битой припаркованный автомобиль. В ответ на требования прекратить дебош, парень той самой битой хотел ударить одного из полицейских в голову. Но тот успел поставить блок рукой. После неудачной попытки парень попытался сбежать, однако был задержан.

- В настоящее время по решению суда молодой человек находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено, и все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»