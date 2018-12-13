2018-12-13T16:05:38+03:00
Происшествия

В Чувашии татарстанца будут судить за избиение полицейского деревянной битой

Страж порядка потребовал, чтобы парень прекратил колотить припаркованную машину
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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25-летнего жителя Татарстана из Дрожжановского района обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 19 октября этого года в селе Шемурша Шемуршинского района Чувашии полицейские заметили пьяного молодого человека, который колотил деревянной битой припаркованный автомобиль. В ответ на требования прекратить дебош, парень той самой битой хотел ударить одного из полицейских в голову. Но тот успел поставить блок рукой. После неудачной попытки парень попытался сбежать, однако был задержан.

- В настоящее время по решению суда молодой человек находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено, и все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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