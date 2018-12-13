13 Дек. 15:25 2018-12-13T15:25:21+03:00

Сел в машину и уехал, но все равно был задержан [видео]

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В полицию столицы Татарстана обратился сотрудник одного из магазинов по продаже сотовых телефонов. Он сообщил о похищении девяти смартфонов общей стоимостью более 382 тысяч рублей.

Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что вор проник в помещение ночью, используя для этого нож или отвертку. На записях с камер видеонаблюдения полицейские увидели, как мужчина, переодевшись, покидает магазин с добычей, садится в машину и уезжает в неизвестном направлении.

Стражи порядка по «горячим следам» вычислили подозреваемого и задержали. 39-летний житель Набережных Челнов полностью признал свою вину в краже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/682080" frameborder="0"></iframe> В Казани с помощью отвертки и переодевания мужчина выкрал телефонов почти на 400 тысяч рублей.МВД по РТ

По его словам, он пошел на преступление из-за нужды в деньгах. Для этого за несколько дней до кражи он пришел в магазин и осмотрелся. На дело он взял с собой отвертку, молоток и сменную куртку.

- Похищенное изъято и приобщено к уголовному делу, возбужденному по статье «Кража». Задержанный помещен под стражу, - сообщают в УМВД Казани.