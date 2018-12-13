2018-12-13T15:07:03+03:00
Экономика

Бюджет Казани на 2018 год утвердили с дефицитом почти в 1,5 миллиарда рублей

Доходы же городской казны должны в итоге превысить 25,5 миллиарда
Олег ЛУГОВОЙ
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Темп роста поступления доходов в бюджет города по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 114,5%.Темп роста поступления доходов в бюджет города по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 114,5%.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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13 декабря на заседании Казгордумы депутаты окончательно утвердили бюджет столицы Татарстана на 2018 год.

Так, главный финансовый документ города принят с доходами, превышающими 25,5 млрд рублей, и расходами 27 млрд и 6 млн рублей. Дефицит составил почти 1,5 млрд.

- За 11 месяцев текущего года объем поступления доходов составил 14 млрд 222 млн рублей или 95,6% от плановых назначений. Темп роста поступления доходов в бюджет города по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 114,5%. Опережающие темпы позволяют нам прогнозировать дополнительные доходы бюджета города, - сообщил начальник финансового управления Казани Ирек Мухаметшин.

В связи с этим он предложил дополнительно направить 441 млн 800 тысяч рублей, в частности, на содержание учреждений, проведения работ по новогоднему оформлению города, возмещения расходов, связанных с содержанием дорог в период проведения ЧМ-2018, оборудование и мебель для детских садов после капремонта. Депутаты поддержали предложенные изменения.

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