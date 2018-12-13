2018-12-13T19:06:40+03:00
Дом. Семья

В Татарстане появится ледовый городок в цирковой тематике

Для создания новогоднего оформления в Нижнекамск приехал приглашенный скульптор
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: Предоставлено пресс-службойФото: Предоставлено пресс-службой
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Ледовому скульптору Александру Чувашову из Удмуртии предстоит создать десятки ледовых изваяний, которые жители Нижнекамска увидят на восьми праздничных площадках города. Все они откроются с 21 по 28 декабря.

Известный в Поволжье скульптор уже представил эскизы и получил одобрение заказчиков из муниципалитета города.

Так, в парке «Семья» появится ледяная площадка в цирковой тематике. Специально для создания фигур и городка уже привезли 2 000 замерзшей воды. Композиция включает в себя огромного ледяного верблюда, медведя на велосипеде и слона. Здесь же появится лабиринт с подсветкой, украшенный изображениями героев из мультфильма про поросенка Фунтика.

Так же горожане ждут традиционную 16-метровую елку и гигантский новогодний шар, которые стали любимой зоной для фотосессии.

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