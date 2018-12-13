В Татарстане появится ледовый городок в цирковой тематике
Ледовому скульптору Александру Чувашову из Удмуртии предстоит создать десятки ледовых изваяний, которые жители Нижнекамска увидят на восьми праздничных площадках города. Все они откроются с 21 по 28 декабря.
Известный в Поволжье скульптор уже представил эскизы и получил одобрение заказчиков из муниципалитета города.
Так, в парке «Семья» появится ледяная площадка в цирковой тематике. Специально для создания фигур и городка уже привезли 2 000 замерзшей воды. Композиция включает в себя огромного ледяного верблюда, медведя на велосипеде и слона. Здесь же появится лабиринт с подсветкой, украшенный изображениями героев из мультфильма про поросенка Фунтика.
Так же горожане ждут традиционную 16-метровую елку и гигантский новогодний шар, которые стали любимой зоной для фотосессии.
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