Первую новогоднюю елку в Набережных Челнах откроют 14 декабря

13 Дек. 16:30 2018-12-13T16:30:48+03:00

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До открытия новогодней елки в парке «Сидоровский» Набережных Челнов остается свосем чуть-чуть. Сейчас там вовсю работают десятки человек. На помощь городским службам пришли даже местные студенты. Они помогают делать снежные фигуры в форме сказочных персонажей и ледовой лабиринт. В этом году парк будет находится под наблюдением охранников и видеокамер до конца праздничных гуляний.

А вот новогодняя елка на остановке «Бумажников» в этом году откроется 20 декабря. Впервые ее устанавливают не на привычном месте, а на противоположной стороне дороги. Работы планируют закончить до конца этой недели.

Также 20 декабря пройдет торжественное открытие елки на бульваре Боровецкий. 21 декабря торжественные мероприятия пройдут и на бульварах Энтузиастов, Кереселидзе и на набережной Тукая. Главная новогодняя елка Набережных Челнов на площади «Азатлык» зажжет свои огни 25 декабря. А 27 декабря праздничные гуляния пройдут в парке Победы.