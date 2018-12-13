2018-12-13T14:59:47+03:00
Общество

15 декабря в Татарстане откроют ледовый дворец и открытый каток

Новые комплексы появятся в Казани и в Дрожжановском районе
Александр ЧЕРНОВ
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Фото: Предоставлено пресс-службойФото: Предоставлено пресс-службой
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15 декабря в Казани на базе суворовского военного училища откроется новый ледовый дворец, а также в Дрожжановском районе будет введен в эксплуатацию открытый каток с тентовым навесом.

Ледовый дворец казанского училища «Суворовец» расположится на территории учебного заведения. Это ледовый каток с трибунами, рассчитанными на 296 зрителей. Площадь арены 1 600 квадратных метров, размер коробки – 28 на 58 метров. Общая площадь спортивного объекта 3 999 квадратных метров.

Каток оборудован гардеробом, раздевалками, тренажерным залом, помещением для хранения, выдачи и сушки коньков, мастерской заточки коньков, помещением технического оборудования и инвентаря, душевыми и санузлами.

В этот же день в селе Старое Дрожжаное торжественно откроют каток с тентовым навесом. Административное здание рядом с катком оборудовано для переодевания коньков. Там есть 4 раздевалки для хоккейных команд, каждая рассчитана на 25 спортсменов. Есть душевые и санузлы. Здание оборудовано тренерской и медицинской комнатой.

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