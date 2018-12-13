Казанский Кремль о строительстве ВСМ: в правительстве Татарстана следят за появлением инвесторов
В этот четверг, 13 декабря, на традиционном брифинге официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что татарстанские власти по-прежнему заинтересованы в строительстве ВСМ направлением «Москва-Казань», так как видят в ней высокий потенциал.
Напомним, на днях появилась информация о том, что Минэкономразвития России изучает целесообразность данного проекта в плане социально-экономической эффективности, так как государство может вложить огромные средства в строительство этой ВСМ. Альтернативой направлению «Москва-Казань» может стать «Москва-Санкт-Петербург».
По словам Галимовой, сомнения по поводу эффективности – это вполне логичная постановка вопроса.
При этом добавила, что в правительстве Татарстана следят за сообщениями о появлении новых инвесторов ВСМ «Москва-Казань». Так, по последним данным, этим проектом заинтересовался олигарх Роман Абрамович.
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