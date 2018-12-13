Казанский Кремль о строительстве ВСМ: в правительстве Татарстана следят за появлением инвесторов

СЕГОДНЯ 14:08 2018-12-13T14:08:24+03:00

Несмотря на различную информации о возможности отмены проекта по строительству высокоскоростной ж/д магистрали из Москвы в столицу республики, местные власти до сих пор заинтересованы в проекте

Изменить размер текста: A A

В этот четверг, 13 декабря, на традиционном брифинге официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что татарстанские власти по-прежнему заинтересованы в строительстве ВСМ направлением «Москва-Казань», так как видят в ней высокий потенциал.

Напомним, на днях появилась информация о том, что Минэкономразвития России изучает целесообразность данного проекта в плане социально-экономической эффективности, так как государство может вложить огромные средства в строительство этой ВСМ. Альтернативой направлению «Москва-Казань» может стать «Москва-Санкт-Петербург».

По словам Галимовой, сомнения по поводу эффективности – это вполне логичная постановка вопроса.

При этом добавила, что в правительстве Татарстана следят за сообщениями о появлении новых инвесторов ВСМ «Москва-Казань». Так, по последним данным, этим проектом заинтересовался олигарх Роман Абрамович.