2018-12-13T14:37:30+03:00
Происшествия

Житель Чувашии вместо двигателя для иномарки купил два мешка кирпичей

По факту такой подмены товара в правоохранительных органах сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество"
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Мужчина совершил покупку через Интернет.Мужчина совершил покупку через Интернет.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

На удочку мошенников попался 46-летний житель Ядринского района Чувашии. Он через Интернет заказал двигатель для своей иномарки. Продавец просил за него всего 27 тысяч рублей, и мужчина согласился. В итоге он договорился о доставке двигателя из Ярославля в Ядрин через транспортную компанию.

Продавцу житель Чувашии перевел предоплату - три тысячи рублей, а когда тот предоставил копию накладных на посылку, то и оставшиеся 24 тысячи рублей. Вот только вместо двигателя мужчине доставили два мешка кирпичей.

- По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество", - сообщили в МВД Чувашии. - Личность злоумышленника устанавливается.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На концерте в Чебоксарах нарушили авторские права групп Metallica и Linkin Park
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей