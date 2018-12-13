2018-12-13T14:37:30+03:00
Происшествия

Житель Чувашии вместо двигателя для иномарки купил два мешка кирпичей

По факту такой подмены товара в правоохранительных органах сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество"
Лика ИСАЕВА
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Мужчина совершил покупку через Интернет.Мужчина совершил покупку через Интернет.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На удочку мошенников попался 46-летний житель Ядринского района Чувашии. Он через Интернет заказал двигатель для своей иномарки. Продавец просил за него всего 27 тысяч рублей, и мужчина согласился. В итоге он договорился о доставке двигателя из Ярославля в Ядрин через транспортную компанию.

Продавцу житель Чувашии перевел предоплату - три тысячи рублей, а когда тот предоставил копию накладных на посылку, то и оставшиеся 24 тысячи рублей. Вот только вместо двигателя мужчине доставили два мешка кирпичей.

- По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество", - сообщили в МВД Чувашии. - Личность злоумышленника устанавливается.

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