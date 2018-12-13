2018-12-13T12:50:41+03:00
Общество

Два татарстанца решили угостить выпивкой двух танцовщиц и теперь должны клубу 40 тысяч рублей

Желание понравиться девушкам обернулось для жителей Набережных Челнов крупными неприятностями
Алина ГАБДУЛИНА
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Решение о взыскании денег было принято в июне 2018 года, но ответчики подали апелляциюРешение о взыскании денег было принято в июне 2018 года, но ответчики подали апелляциюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Городской суд Набережных Челнов обязал двух местных жителей вернуть долг в размере 40,1 тысяч рублей клубу, где они отдыхали. Также мужчины выплатят 1400 рублей госпошлины.

Началось все с того, что в ночь с 23 на 24 декабря 2016 года два друга решили провести в местном клубе. Там они сначала сами выпили алкоголя на 3,3 тысячи рублей, а потом решили угостить им и сигаретами девушек-танцовщиц.

- При каждом заказе им разъяснялась стоимость заказываемого коктейля и согласие гостя на его приобретение для девушки. Все товары, указанные в счете на сумму 40 140 рублей были заказаны гостями, - сообщает пресс-служба суда.

После оплачивать все это мужчины отказались. По их мнению, девушки сами просили купить им алкоголь и сигареты, аргументируя это тем, что администрация запрещает им самим делать заказы. Заведению пришлось обратиться в суд.

Решение о взыскании денег было принято в июне 2018 года, но ответчики подали апелляцию. После повторного рассмотрения дела в декабре ничего не изменилось

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