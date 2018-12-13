2018-12-13T12:12:08+03:00
Общество

Жители Казани тратят на оплату коммуналки больше чем в Москве и Санкт-Петербурге

Правда, речь идет только о платежах, выполненных в интернете
Владимир КРУПСКИЙ
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Средний чек - 3288 рублей.Средний чек - 3288 рублей.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Казань заняла первое место в России по среднему чеку за коммуналку при оплате через интернет. Соответствующий рейтинг опубликовал сервис "Яндекс.Деньги", исследовав данные с января по октябрь за последние два года. Так, жители Казани в среднем платят за ЖКХ 3288 рублей.

Это больше, чем в Москве. Жители столицы России платят за комуналку 3209 рублей. На третьем месте оказался Владивосток (2999 рублей). Далее расположились Геленджик (2696 рублей), Санкт-Петербург (2615 рублей), Тюмень (2309 рублей), Белгород (2249 рублей).

Восьмое место занял еще один татарстанский город - Набережные Челны. Жители татарстанского автограда платят в среднем 2247 рублей. Десятку замкнули Туапсе (2056 рублей) и Сургут (2045 рублей).

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