Жители Казани тратят на оплату коммуналки больше чем в Москве и Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 12:12 2018-12-13T12:12:08+03:00

Правда, речь идет только о платежах, выполненных в интернете

Изменить размер текста: A A

Казань заняла первое место в России по среднему чеку за коммуналку при оплате через интернет. Соответствующий рейтинг опубликовал сервис "Яндекс.Деньги", исследовав данные с января по октябрь за последние два года. Так, жители Казани в среднем платят за ЖКХ 3288 рублей.

Это больше, чем в Москве. Жители столицы России платят за комуналку 3209 рублей. На третьем месте оказался Владивосток (2999 рублей). Далее расположились Геленджик (2696 рублей), Санкт-Петербург (2615 рублей), Тюмень (2309 рублей), Белгород (2249 рублей).

Восьмое место занял еще один татарстанский город - Набережные Челны. Жители татарстанского автограда платят в среднем 2247 рублей. Десятку замкнули Туапсе (2056 рублей) и Сургут (2045 рублей).