2018-12-13T12:12:08+03:00
Общество

Жители Казани тратят на оплату коммуналки больше чем в Москве и Санкт-Петербурге

Правда, речь идет только о платежах, выполненных в интернете
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Средний чек - 3288 рублей.Средний чек - 3288 рублей.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Казань заняла первое место в России по среднему чеку за коммуналку при оплате через интернет. Соответствующий рейтинг опубликовал сервис "Яндекс.Деньги", исследовав данные с января по октябрь за последние два года. Так, жители Казани в среднем платят за ЖКХ 3288 рублей.

Это больше, чем в Москве. Жители столицы России платят за комуналку 3209 рублей. На третьем месте оказался Владивосток (2999 рублей). Далее расположились Геленджик (2696 рублей), Санкт-Петербург (2615 рублей), Тюмень (2309 рублей), Белгород (2249 рублей).

Восьмое место занял еще один татарстанский город - Набережные Челны. Жители татарстанского автограда платят в среднем 2247 рублей. Десятку замкнули Туапсе (2056 рублей) и Сургут (2045 рублей).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На концерте в Чебоксарах нарушили авторские права групп Metallica и Linkin Park
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей